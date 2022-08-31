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Матыцин поддержал участие медийных команд в Кубке России

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что участие медийных лиц в спорте повышает его привлекательность.
Матыцин поддержал участие медийных команд в Кубке России
  • РИА Новости

«Чем больше знаковых и медийных лиц участвуют в различных видах спорта, тем лучше — благодаря этому повышается их привлекательность. Я целиком поддерживаю и участие медийных команд в футбольном турнире, и такие истории, как выступление Александры Трусовой на легкоатлетических соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также заявил, что такая интеграция вызывает у людей желание прийти в тот или иной вид спорта.

Матч между 2DROTS и «Текстильщиком» завершился со счётом 1:1 (5:3 по пенальти).

«Тверь» потерпела поражение от «Амкала» со счётом 0:1. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал выступление команд из Медиалиги в матчах второго раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу сезона-2022/23.

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