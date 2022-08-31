«Ювентус» арендовал у ПСЖ экс-полузащитника «Зенита» Паредеса
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Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Уточняется, что хавбек арендован до конца сезона-2022/23. У итальянского клуба есть право выкупить аргентинца за €22,6 млн.
Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Бенфика» достигли соглашения по переходу полузащитника Юлиана Дракслера.