«Ювентус» арендовал у ПСЖ экс-полузащитника «Зенита» Паредеса

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Ювентусе».

Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Уточняется, что хавбек арендован до конца сезона-2022/23. У итальянского клуба есть право выкупить аргентинца за €22,6 млн.

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Бенфика» достигли соглашения по переходу полузащитника Юлиана Дракслера.