Романо: ПСЖ и «Бенфика» достигли соглашения по переходу полузащитника Дракслера

Полузащитник «Пари-Сен Жермен» Юлиан Дракслер перейдёт в «Бенфику» на правах аренды.

Дракслер уже находится в Португалии, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

28-летний немецкий футболист выступал за «Шальке», «Вольфсбург». С 2016 года он защищал цвета ПСЖ, за который провёл 198 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 41 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» было предложено подписать бразильского форварда ПСЖ Неймара.