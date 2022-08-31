Романо: ПСЖ и «Бенфика» достигли соглашения по переходу полузащитника Дракслера
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Дракслер уже находится в Португалии, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
28-летний немецкий футболист выступал за «Шальке», «Вольфсбург». С 2016 года он защищал цвета ПСЖ, за который провёл 198 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 41 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Челси» было предложено подписать бразильского форварда ПСЖ Неймара.