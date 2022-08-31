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Обамеянг раскрыл подробности нападения грабителей на свой дом

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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выступил с заявлением после того, как преступники ограбили его дом и сломали ему челюсть.
Обамеянг раскрыл подробности нападения грабителей на свой дом
  • Gettyimages.ru

«В воскресенье вечером какие-то жестокие трусы ворвались в наш дом, угрожали моей семье и моим детям — просто ради того, чтобы украсть. Они сломали мне челюсть, но я быстро восстановлюсь, и, слава богу, никто больше не пострадал», — написал Обамеянг в своих социальных сетях.

Он также рассказал, что ему трудно понять ощущение, что он не может чувствовать себя в безопасности в собственном доме. По его словам, он вместе с семьёй преодолеет это и станет сильнее.

«Спасибо за поддержку, это действительно много значит для нас», — добавил Обамеянг.

СМИ сообщали, что в ночь с 28 на 29 августа четверо грабителей ворвались в дом футболиста и угрожали его семье. Отмечается, что преступники украли драгоценности из сейфа и избили форварда.

Ранее сообщалось, что трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти.

 

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