One.co.il: «Динамо» ведёт переговоры с защитником сборной Израиля Даса
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«Динамо» уже начал переговоры с 29-летним защитником, сообщает One.co.il.
Уточняется, что на защитника претендует «Маккаби Тель-Авив».
29-летний израильтянин выступал за «Маккаби», «Витес». С 2019 года он защищал цвета «Витесс», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.
Ранее полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды.