One.co.il: «Динамо» ведёт переговоры с защитником сборной Израиля Даса

Защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса может продолжить карьеру в столичном «Динамо».

«Динамо» уже начал переговоры с 29-летним защитником, сообщает One.co.il.

Уточняется, что на защитника претендует «Маккаби Тель-Авив».

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби», «Витес». С 2019 года он защищал цвета «Витесс», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее полузащитник Никола Моро выступил с заявлением после ухода из «Динамо» в «Болонью» на правах аренды.