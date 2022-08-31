ФК «Спартак» продлил контракты с Веденеевым, Крашевским и Ишутиным
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Защитники молодёжной команды Максим Веденеев и Ярослав Крашевский, а также полузащитник «Спартака-2» Андрей Ишутин продлили контракты с московским клубом, сообщает пресс-служба столичной команды
Напомним, перед стартом нынешнего сезона Ишутин был выбран капитаном второй команды «Спартака». 18-летний футболист в данный момент восстанавливается после травмы.
«Спартак» (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (16).
Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Роман Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».