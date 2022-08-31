ФК «Спартак» продлил контракты с Веденеевым, Крашевским и Ишутиным

Московский «Спартак» объявил о продлении контрактов с игроками молодёжной команды.

Защитники молодёжной команды Максим Веденеев и Ярослав Крашевский, а также полузащитник «Спартака-2» Андрей Ишутин продлили контракты с московским клубом, сообщает пресс-служба столичной команды

Напомним, перед стартом нынешнего сезона Ишутин был выбран капитаном второй команды «Спартака». 18-летний футболист в данный момент восстанавливается после травмы.

«Спартак» (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (16).

Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Роман Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».







