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ФК «Спартак» продлил контракты с Веденеевым, Крашевским и Ишутиным

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Московский «Спартак» объявил о продлении контрактов с игроками молодёжной команды.
ФК «Спартак» продлил контракты с Веденеевым, Крашевским и Ишутиным
  • © spartak.com

Защитники молодёжной команды Максим Веденеев и Ярослав Крашевский, а также полузащитник «Спартака-2» Андрей Ишутин продлили контракты с московским клубом, сообщает пресс-служба столичной команды

Напомним, перед стартом нынешнего сезона Ишутин был выбран капитаном второй команды «Спартака». 18-летний футболист в данный момент восстанавливается после травмы.

«Спартак» (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (16).

Ранее сообщалось, что попавший в сферу интересов «Спартака» Роман Ежов пропустит игру «Крыльев» с «Факелом».




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