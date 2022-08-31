Daily Mail: «Челси» предложили подписать нападающего ПСЖ Неймара

Лондонскому «Челси» было предложено подписать бразильского форварда ПСЖ Неймара.

Владелец «Челси» Тодд Боули готов совершить крупное приобретение, чтобы успеть сформировать команду до конца летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что ПСЖ готов рассмотреть предложение по футболисту, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

СМИ сообщали, что французский клуб намерен продать Неймара, однако форвард не хочет покидать команду.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За клуб из Франции он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о ситуации между нападающими команды Килианом Мбаппе и Неймаром.