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Степанова: для спортсмена самый важный объект изучения — собственный организм

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, как поддерживает здоровый образ жизни.
Степанова: для спортсмена самый важный объект изучения — собственный организм
  • Gettyimages.ru

«Для профессионального атлета самый важный и увлекательный объект изучения и интереса — собственный организм. Это мощная, быстрая машина, которая всегда с тобой, — и на новую ты её не поменяешь. Можно лишь тщательно ухаживать и не допускать поломок», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

При этом она выразила сожаление, что у большинства спортсменов понимание важности заботы о своём организме приходит только ближе к концу карьеры.

«Но зачем, чего ждать, если есть все возможности погрузиться в необходимые знания в самом начале пути — вместе с тренером?» — заключила лыжница.

Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

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