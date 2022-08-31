The Athletic: трансфер Обамеянга в «Челси» может сорваться из-за перелома челюсти

Стали известны подробности ограбления нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Нападающему каталонского клуба сломали челюсть во время ограбления его дома. Нападение произошло в ночь на 29 августа в пригороде Барселоны, сообщает The Athletic.

Уточняется, что серьёзной проблемой в ходе переговоров по трансферу в лондонский «Челси» стали повреждения, полученные Обамеянгом во время ограбления.

Напомним, что Обамеянг присоединился к «Барселоне» в 2021 году. Габонец провёл за каталонский клуб 24 матча, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Барселоне» о покупке Обамеянга.