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Руис: делить раздевалку с Месси, Неймаром и Мбаппе — это гордость

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Полузащитник Фабиан Руис прокомментировал свой переход из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».
Руис: делить раздевалку с Месси, Неймаром и Мбаппе — это гордость
  • AP

«Я горжусь, что присоединился к одному из лучших клубов Европы с лучшими игроками мира. Возможность делить раздевалку с ними — это то, чем я могу гордиться. Это действительно захватывающий вызов», — рассказал игрок пресс-службе клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Сумма сделки составила €25 млн.

В сезоне-2021/22 испанец провёл за итальянский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе состоит в отношениях с трансгендерной моделью Playboy Инес Рау.

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