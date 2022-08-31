В «Салернитане» заявили, что им нравится Николсон, но он очень дорогой

Спортивный директор «Салернитаны» Морган Де Санктис прокомментировал интерес команды к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», — цитирует Де Санктиса «Чемпионат».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Шамар Николсон попал в сферу интересов итальянской «Салернитаны».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке».