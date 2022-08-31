ESPN: игроки МЮ выступают за уход Роналду из команды

Футболисты «Манчестер Юнайтед» заявили, что хотят ухода нападающего Криштиану Роналду из клуба.

По информации ESPN, одноклубники Роналду радостно встретили новость о желании игрока покинуть команду. Отмечается, что партнёры считают Криштиану источником разногласий в клубе.

СМИ сообщают о желании Роналду покинуть МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и сыграют в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может арендовать Роналду, если не успеет согласовать трансфер.