ESPN: игроки МЮ выступают за уход Роналду из команды
- AP
По информации ESPN, одноклубники Роналду радостно встретили новость о желании игрока покинуть команду. Отмечается, что партнёры считают Криштиану источником разногласий в клубе.
СМИ сообщают о желании Роналду покинуть МЮ, чтобы выступать в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» заняли шестое место в АПЛ и сыграют в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может арендовать Роналду, если не успеет согласовать трансфер.