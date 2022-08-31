Пирло убедил Оздоева перейти в «Фатих Карагюмрюк»

Агент Малик Арутюнов рассказал, почему бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк».

«Магомеда заинтересовал проект: планы войти в топ-4 Суперлиги, хорошие бонусы за результаты, прекрасный город. Пирло звонил Магомеду и сказал, что видит его в основном составе. Это стало ключевым фактором», — цитирует агента Sport24.

Он добавил, что у Оздоева есть шансы перейти в топ-клуб Турции, потому что 29 лет — не возраст для их чемпионата.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

В летнее трансферное окно футболист стал игроком «Фатих Карагюмрюк», главным тренером которого является Андреа Пирло.

Ранее Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.