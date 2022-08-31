военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Пирло убедил Оздоева перейти в «Фатих Карагюмрюк»

Короткая ссылка
Агент Малик Арутюнов рассказал, почему бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк».
Пирло убедил Оздоева перейти в «Фатих Карагюмрюк»
  • РИА Новости

«Магомеда заинтересовал проект: планы войти в топ-4 Суперлиги, хорошие бонусы за результаты, прекрасный город. Пирло звонил Магомеду и сказал, что видит его в основном составе. Это стало ключевым фактором», — цитирует агента Sport24.

Он добавил, что у Оздоева есть шансы перейти в топ-клуб Турции, потому что 29 лет — не возраст для их чемпионата.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

В летнее трансферное окно футболист стал игроком «Фатих Карагюмрюк», главным тренером которого является Андреа Пирло.

Ранее Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить