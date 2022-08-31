Источник: «Салернитана» заинтересовалась нападающим «Спартака» Николсоном

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон попал в сферу интересов итальянской «Салернитаны».

По информации журналиста Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб наряду с Николсоном также рассматривает подписание Артёма Довбика из «Днепра» и Кшиштофа Пентеку из «Герты».

Ранее Николсон выложил грустную запись: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я резервный вариант».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке».