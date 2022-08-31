Источник: Балотелли принял решение перейти из «Адана Демирспор» в «Сьон»

Нападающий Марио Балотелли, выступающий за «Адана Демирспор», в котором играет форвард Артём Дзюба, принял решение покинуть клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок уже договорился о переходе в швейцарский «Сьон». Отмечается, что Балотелли в скором времени пройдёт медобследование и подпишет контракт.

18 августа Артём Дзюба подписал соглашение с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Он уже отметился голом в дебютном матче.

Ранее президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался о будущем нападающего Марио Балотелли..