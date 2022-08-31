Итальянские СМИ: «Торино» и «Монца» заинтересованы в услугах Шомуродова

Нападающий «Ромы» узбекистанец Элдор Шомуродов попал в сферу интересов «Торино» и «Монцы».

Как сообщает Джанлука Ди Марцио в Twitter, форвард не входит в планы «Ромы» на сезон-2022/23.

Отмечается, что в игроке заинтересована «Болонья».

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой клуб подойдёт Шомуродову.