Итальянские СМИ: «Торино» и «Монца» заинтересованы в услугах Шомуродова
Как сообщает Джанлука Ди Марцио в Twitter, форвард не входит в планы «Ромы» на сезон-2022/23.
Отмечается, что в игроке заинтересована «Болонья».
Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой клуб подойдёт Шомуродову.