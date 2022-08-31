Мостовой: шикарно, что Мелёшин отличился в матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о дебютной игре нападающего «Спартака» Павла Мелёшина в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России с «Крыльями Советов».

«Это здорово. Самый молодой отличился. Это шикарно, конечно. А так, в принципе, если в целом говорить об игре, ничего особенного не было. Уровень игры сейчас падает, уравнивается. Когда нет хороших иностранцев, всё становится немного посредственным, будничным», — цитирует Мостового Rusfootball.info.

18-летний форвард забил победный год на 46-й минуте. Он также является лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

«Спартак» занимает первое место в группе B, набрав три очка. Следующий матч в рамках группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России столичный клуб проведёт 14 сентября в 19:00 мск с «Факелом».

Ранее Мелёшин поделился эмоциями от дебютного гола в матче с «Крыльями Советов».