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Червиченко предложил отдать Захаряна в «Челси» в рассрочку

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Вряд ли «Челси» решит все эти задачи в столь короткое время и в нынешней геополитической ситуации. Можно попробовать отдать игрока в рассрочку, прописав, что выплаты произойдут потом, уже после закрытия трансферного окна. Но откуда нам знать, что «Челси» не кинет «Динамо» или его не вынудят это сделать британские власти?» — цитирует Червиченко «Известия».

По его словам, хавбеку можно попробовать выкупить свой трансфер самому, чтобы оформить себя в «Челси» и потом получить от них компенсацию.  

По информации СМИ, бело-голубые делают всё возможное, чтобы переход 19-летнего хавбека состоялся, однако помехой являются действия Футбольной ассоциации Англии (FA) и банка, которые должны осуществить денежный перевод от «Челси».

Соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у московского клуба в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.

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