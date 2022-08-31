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Мелёшин — о дебютном матче за «Спартак»: сегодня была нелёгкая победа

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Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин поделился эмоциями от дебютного гола в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России между столичным клубом и «Крыльями Советов».

«Конечно, первому голу рад. Сегодня была нелёгкая победа», — цитирует Мелёшина ТАСС.

18-летний форвард забил победный год на 46-й минуте. Он также является лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Ранее Алексей Мелёшин, бывший футболист «Спартака», отец нападающего, поделился эмоциями от первого забитого мяча своего сына за московскую команду в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

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