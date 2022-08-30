Дементьев: спортсмены становятся самой незащищённой категорией людей в России

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на высказывания депутатов Госдумы о том, что выступление за границей может расцениваться как предательство.

«Настало время создания ассоциации профессиональных спортсменов России, в которой они смогут выражать свою точку зрения. В противном случае спортсмены становятся самой незащищённой категорией», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

По его словам, из-за того, что спортсменов не слышат, появляются атлеты с мыслями о смене спортивного гражданства. Он также отметил, что, выступая за рубежом, россияне показывают другим странам, что спортсмены в России тоже существуют.

Депутат Госудмы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее Терюшков назвал Даниила Медведева французским теннисистом российского происхождения.