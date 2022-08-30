«Челси» проиграл «Саутгемптону» в пятом туре АПЛ

Лондонский «Челси» в гостях потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче пятого тура чемпионата Англии по футболу сезона-2022/23.

Встреча на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Саутгемптона» голами отметились Ромео Лавиа (на 28-й минуте) и Адам Армстронг (45 + 1'). У «Челси» автором единственного гола стал Рахим Стерлинг (на 23-й минуте).

«Челси» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне и с семью очками расположился на восьмом месте в турнирной таблице. На счету «Саутгемптона» столько же баллов, однако «святые» опережают соперников по дополнительным показателям. Лидирует «Арсенал», который имеет в своём активе 12 очков и один матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Челси» завершил сотрудничество с полузащитником Россом Баркли.