Литвинов: имя Федуна будет вписано в историю клуба и навсегда останется в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского клуба.

«Конечно, мы чувствуем, что Федун по-прежнему с командой. Его имя навсегда останется в «Спартаке» и будет вписано в историю клуба. Я думаю, у команды будет неформальная встреча с ним. Конечно, хотелось бы собраться, ведь этот человек столько всего сделал для этого клуба», — цитирует Федуна Sport24.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун высказался о матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.