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Джикия сожалеет об уходе Кофрие из «Спартака»

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Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход защитника Максимилиано Кофрие — своего напарника по команде — в «Клермон» на правах аренды.
Джикия сожалеет об уходе Кофрие из «Спартака»
  • РИА Новости

«Что думаю об уходе Кофрие? Очень грустно!» — сказал Джикия в интервью после матча группового этапа Кубка России.

Бельгиец будет выступать за французский клуб до конца июня 2023 года.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в сезоне-2021/22. За красно-белых он провёл 17 матчей в чемпионате России и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе Кофрие из московского клуба в «Клермон» на правах аренды.

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