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Абаскаль — об Умярове: его характер видит команда

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему выбрал хавбека Наиля Умярова в качестве капитана команды на матч группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».
Абаскаль — об Умярове: его характер видит команда
  • РИА Новости

«Что касается выбора лидера, то по итогам голосования Наиль был близок к тому, чтобы войти в число вице-капитанов. Его характер видит команда», — сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

Он также заявил, что дал защитнику Михаилу Игнатову дополнительное время на поле в качестве воспитательной меры. По его словам, если у игрока что-то не получается, то необходимо дать ему почувствовать свои силы и уверенность.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Следующий матч в рамках группового этапа «Пути РПЛ» КР столичный клуб проведёт 14 сентября в 19:00 мск с «Факелом».

Ранее бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о матче между столичным клубом и «Крыльями Советов» в рамках группового этапа Кубка России.

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