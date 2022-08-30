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Бувач считает Маричаля качественным усилением для «Динамо»

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Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач отреагировал на подписание контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.
Бувач считает Маричаля качественным усилением для «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Николас — молодой футболист с опытом игры в уругвайской лиге и Кубке Либертадорес. У него большой потенциал. Мы уверены, что для нас это качественное усиление», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

За «Динамо» 21-летний защитник будет выступать под 18-м номером. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

Маричаль дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году и провёл за него 64 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании контракта с Маричалем.

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