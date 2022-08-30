Sport24: трансфер Захаряна в «Челси» зависит от Футбольной Ассоциации Англии и банка
- Gettyimages.ru
Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, бело-голубые делают всё возможное, чтобы переход 19-летнего хавбека состоялся, однако помехой являются действия FA и банка, которые должны осуществить денежный перевод от «Челси».
По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.
Соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитана до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у московского клуба в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.