Sport24: трансфер Захаряна в «Челси» зависит от Футбольной Ассоциации Англии и банка

Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» зависит от Футбольной Ассоциации Англии (FA) и банка Barclays.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник, бело-голубые делают всё возможное, чтобы переход 19-летнего хавбека состоялся, однако помехой являются действия FA и банка, которые должны осуществить денежный перевод от «Челси».

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитана до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сможет ли Захарян выкупить свой контракт у московского клуба в случае срыва трансфера в «Челси» из-за финансовых проблем.