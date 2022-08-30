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Федун: в матче «Спартак» — «Крылья Советов» было всё хорошо, только зрителей мало

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Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о матче между столичным клубом и «Крыльями Советов» в рамках группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.
Федун: в матче «Спартак» — «Крылья Советов» было всё хорошо, только зрителей мало
  • РИА Новости

«Всё хорошо, только зрителей мало. В новом статусе болельщика красно-белых мне тоже прекрасно», — цитирует Федуна Sport24.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Следующий матч в рамках группового этапа «Пути РПЛ» КР столичный клуб проведёт 14 сентября в 19:00 мск с «Факелом».

Федун покинул 22 августа должность президента московского клуба. За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший футболист «Спартака», отец форварда красно-белых Павла Мелёшина Алексей поделился эмоциями от перового забитого мяча своего сына за московскую команду в матче с «Крыльями Советов».

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