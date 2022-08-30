Йоканович — о Маричале: надеемся, что он поможет сделать нашу команду сильнее

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.

«Мы надеемся, что этот талантливый молодой игрок, успешно выступавший за большой клуб в Уругвае, поможет сделать нашу команду более сильной и конкурентоспособной», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

За «Динамо» 21-летний защитник будет выступать под 18-м номером. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

Маричаль дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году и провёл за него 64 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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