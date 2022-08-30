Болельщики ЦСКА объявили о бойкотировании матчей Кубка России по футболу

Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» сообщили о бойкоте матчей розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2022/23.

«Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе Лиги и до отказа РПЛ от этой системы. На финале Кубка России Fan ID будет действовать — следовательно, активные фанаты ЦСКА бойкотируют весь турнир с первой игры. Никаких полумер!» — говорится в заявлении болельщиков.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Матч группового этапа первого тура «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России между ЦСКА и «Торпедо» состоится 31 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о низкой посещаемости матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).