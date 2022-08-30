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«Динамо» анонсировало переход защитника «Насьоналя» Маричаля

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Столичное «Динамо» анонсировало трансфер защитника «Насьоналя» Николаса Маричаля.
«Динамо» анонсировало переход защитника «Насьоналя» Маричаля
  • AP

В Telegram-канале московской команды опубликовано видео, на котором 21-летний уругваец тренируется в форме бело-голубых.

Маричаль дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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