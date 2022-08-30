«Динамо» анонсировало переход защитника «Насьоналя» Маричаля

Столичное «Динамо» анонсировало трансфер защитника «Насьоналя» Николаса Маричаля.

В Telegram-канале московской команды опубликовано видео, на котором 21-летний уругваец тренируется в форме бело-голубых.

Маричаль дебютировал во взрослом футболе за «Насьональ» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 64 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €1 млн.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».