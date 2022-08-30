Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, что Роналду поднимал руку на одноклубника в раздевалке
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«Был случай, когда Криштиану Роналду поднял руку на одноклубника, Кьеза должен сам рассказать об этом, нужно быть смелее. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своей последней игре во главе «Ювентуса», — приводит слова Мауро Tuttojuve.com.
Он также заявил, что не стоит сравнивать португальца с Диего Марадоной. По его словам, аргентинец был популярен среди одноклубников, в то время как Роналду громил раздевалку.
37-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провёл за него 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.
27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста Виктора Осимхена, предложение по которому должно составлять от €100 млн.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Мендеш провёл встречу с руководством «Наполи».