Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, что Роналду поднимал руку на одноклубника в раздевалке

Бывший футболист «Ювентуса» Массимо Мауро рассказал о поведении форварда Криштиану Роналду в раздевалке во время выступления за итальянский клуб.

«Был случай, когда Криштиану Роналду поднял руку на одноклубника, Кьеза должен сам рассказать об этом, нужно быть смелее. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своей последней игре во главе «Ювентуса», — приводит слова Мауро Tuttojuve.com.

Он также заявил, что не стоит сравнивать португальца с Диего Марадоной. По его словам, аргентинец был популярен среди одноклубников, в то время как Роналду громил раздевалку.

37-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и провёл за него 134 матча, в которых забил 101 мяч и отдал 22 результативные передачи.

27 августа стало известно, что Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается осуществить трансфер своего клиента из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» и хочет включить в переход португальца 23-летнего футболиста Виктора Осимхена, предложение по которому должно составлять от €100 млн.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и не сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Мендеш провёл встречу с руководством «Наполи».