Плющев: я хочу ужесточить лимит в КХЛ до одного легионера на команду

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал действующий лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Когда вакансии легионеров в КХЛ занимают японец, мексиканец и сын уроженца Ямайки, просто смешно говорить о том, повышают иностранцы уровень нашей лиги или нет. Глядя на это, я хочу ужесточить лимит до одного легионера на команду», — приводит слова Плющева «РБК Спорт».

Он также отметил, что хоккей существует на государственные деньги и недопустимо чтобы они шли на контракты с некачественными иностранцами, которые ничего не дают КХЛ.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

На данный момент в КХЛ в общей сложности играют 157 легионеров.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб устраивает возможное сокращение количества легионеров в заявке команд на матч КХЛ с пяти до трёх.