Соперником Резникова на Grand Prix ACA станет Кошкин

Боец Андрей Кошкин проведёт поединок с Артёмом Резниковым в полуфинале на турнире Grand Prix ACA.

«После скандального четвертьфинального боя на ACA 141 и последующей дисквалификации Али Багова и Рашида Магомедова мы рассматривали различные варианты продолжения Гран-при легковесов. В итоге приняли решение, что соперником Резникова по полуфиналу станет Кошкин», — об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Бой пройдёт на юбилейном турнире АСА 150 в Москве. Призовой фонд соревнований составляет $1 млн.

22 июля в четвертьфинальном поединке Гран-при АСА в лёгком весе между Баговым и Магомедовым в пятом раунде основатель лиги Майрбек Хасиев зашёл в клетку и остановил бой, признав его несостоявшимся. Рефери неоднократно предупреждал бойцов о пассивности. После турнира Хасиев заявил, что Багов и Магомедов не получат гонорар за этот бой, не выступят в Гран-при, а дальнейшее решение об их участии в лиге будет принято позднее.

Ранее Яценко сообщил, что Багов и Магомедов могут остаться в промоушене после скандала с остановкой их поединка.