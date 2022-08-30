«Атлетико» арендовал у «Тоттенхэма» защитника Регилона
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Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Уточняется, что арендное соглашение действует до конца сезона-2022/23.
25-летний Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, он провёл за «шпор» 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.
Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн.
Ранее нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ).