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«Атлетико» арендовал у «Тоттенхэма» защитника Регилона

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Защитник «Тотенхэма» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Атлетико» на правах аренды.
«Атлетико» арендовал у «Тоттенхэма» защитника Регилона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что арендное соглашение действует до конца сезона-2022/23.

25-летний Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, он провёл за «шпор» 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн.

Ранее нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ).

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