«Атлетико» арендовал у «Тоттенхэма» защитника Регилона

Защитник «Тотенхэма» Серхио Регилон продолжит карьеру в «Атлетико» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что арендное соглашение действует до конца сезона-2022/23.

25-летний Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, он провёл за «шпор» 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €25 млн.

Ранее нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ).