Капелло рассказал о шансах Захаряна повторить успех Аршавина в АПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна повторить успех экс-хавбека лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Захарян — молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны «Челси» и других клубов понятен. Не думаю, что трансфер затягивается из-за каких-то неспортивных причин», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

По его словам, если полузащитник перейдёт в английский клуб, то на него будет интересно посмотреть на футбольном поле. Бывший тренер сборной считает, что Захарян сумеет повторить успех Аршавина в чемпионате Англии.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».