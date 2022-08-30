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Капелло рассказал о шансах Захаряна повторить успех Аршавина в АПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна повторить успех экс-хавбека лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Капелло рассказал о шансах Захаряна повторить успех Аршавина в АПЛ
  • Gettyimages.ru

«Захарян — молодой и талантливый футболист, он много раз попадал в различные рейтинги. Интерес к нему со стороны «Челси» и других клубов понятен. Не думаю, что трансфер затягивается из-за каких-то неспортивных причин», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

По его словам, если полузащитник перейдёт в английский клуб, то на него будет интересно посмотреть на футбольном поле. Бывший тренер сборной считает, что Захарян сумеет повторить успех Аршавина в чемпионате Англии.

По информации СМИ, английский клуб готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

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