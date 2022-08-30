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«Оренбург» готов перенести матч девятого тура РПЛ по просьбе «Зенита»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе не против переноса девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» с 11 на 10 сентября.
«Оренбург» готов перенести матч девятого тура РПЛ по просьбе «Зенита»
  • РИА Новости

«Мы не против переноса матча, потому что после этой встречи нам лететь на кубковую игру в Ростов. Конечно, нам хотелось бы получить ещё один свободный день. Но всё зависит от решения РФС», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство расписанием матчем команды из Санкт-Петербурга в новом сезоне РПЛ.

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