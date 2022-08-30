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Агент Глуха заявил, что «Маккаби» не отпустил футболиста в «Зенит»

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Агент Шахар Гринберг рассказал, что хавбек «Маккаби Тель-Авив» Оскар Глух не перейдет в «Зенит».
Агент Глуха заявил, что «Маккаби» не отпустил футболиста в «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Маккаби» не отпустил Оскара», — цитирует Гринберга «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что «Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до €5 млн.

18-летний Глух является воспитанником «Маккаби» Тель-Авив. Полузащитник провёл за израильский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в €500 тыс.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о процессе восстановления полузащитника Клаудиньо после травмы.

 

 

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