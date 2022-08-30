Агент Глуха заявил, что «Маккаби» не отпустил футболиста в «Зенит»
- Gettyimages.ru
«Маккаби» не отпустил Оскара», — цитирует Гринберга «РБ Спорт».
СМИ сообщали, что «Зенит» увеличил предложение по футболисту «Маккаби» до €5 млн.
18-летний Глух является воспитанником «Маккаби» Тель-Авив. Полузащитник провёл за израильский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает его стоимость в €500 тыс.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о процессе восстановления полузащитника Клаудиньо после травмы.