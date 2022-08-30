военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на первое поражение в сезоне

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как в московской команде отреагировали на поражение в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на первое поражение в сезоне
  • Gettyimages.ru

«Как команда отреагировала на первое поражение в сезоне? Мы профессионалы. Поражения случаются у всех, и не нужно на них зацикливаться. Впереди тяжёлый отрезок, нужно просто набирать очки, биться друг за друга и при этом показывать хороший футбол», — приводит слова Зиньковского официальный сайт клуба.

Он также заявил, что красно-белым нужно выдать ещё одну победную серию, как до дерби с «Динамо».

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Следующим соперником красно-белых станет петербуржский «Зенит». Матч пройдёт 4 сентября. Начало в 20:00.

Ранее Зиньковский высказался об ошибке своего одноклубника Наиля Умярова в матче с «Динамо».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить