Зиньковский рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на первое поражение в сезоне
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«Как команда отреагировала на первое поражение в сезоне? Мы профессионалы. Поражения случаются у всех, и не нужно на них зацикливаться. Впереди тяжёлый отрезок, нужно просто набирать очки, биться друг за друга и при этом показывать хороший футбол», — приводит слова Зиньковского официальный сайт клуба.
Он также заявил, что красно-белым нужно выдать ещё одну победную серию, как до дерби с «Динамо».
Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».
Следующим соперником красно-белых станет петербуржский «Зенит». Матч пройдёт 4 сентября. Начало в 20:00.
Ранее Зиньковский высказался об ошибке своего одноклубника Наиля Умярова в матче с «Динамо».