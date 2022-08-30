Viola News: нападающий «Фиорентины» Кокорин ведёт переговоры с «Аполлоном»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может перейти в кипрский «Аполлон».

В услугах футболиста заинтересован «Аполлон» из Лимасола. Стороны ведут переговоры, сообщает Viola News.

СМИ сообщали, что трансфер Кокорина в кипрский «Арис» не состоится.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее «Фиорентина» сыграла вничью с «Наполи» в матче Серии А.