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«Челси» объявил о переходе полузащитника Хадсона-Одои в «Байер» на правах аренды

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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в «Байере» на правах аренды.
«Челси» объявил о переходе полузащитника Хадсона-Одои в «Байер» на правах аренды
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что арендное соглашение действует до окончания сезона-2022/23. У лондонского клуба есть опция вернуть футболиста из аренды в январе.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». За лондонский клуб хавбек провёл 187 матчей во всех турнирах, забил 47 мячей и отдал 40 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» в ближайшее часы свяжется с «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна.

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