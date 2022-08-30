«Челси» объявил о переходе полузащитника Хадсона-Одои в «Байер» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в «Байере» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что арендное соглашение действует до окончания сезона-2022/23. У лондонского клуба есть опция вернуть футболиста из аренды в январе.

Хадсон-Одои является воспитанником «Челси». За лондонский клуб хавбек провёл 187 матчей во всех турнирах, забил 47 мячей и отдал 40 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» в ближайшее часы свяжется с «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Арсена Захаряна.