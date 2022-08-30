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Ольховский: Хачанов и Медведев порадовали своей игрой в первом круге US Open

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский заявил, что российский теннисист Карен Хачанов и Даниил Медведев порадовали своей игрой в первом круге US Open.
Ольховский: Хачанов и Медведев порадовали своей игрой в первом круге US Open
  • AP

«Карен порадовал своей игрой. Да, он проиграл первый сет, но затем в следующих трёх выглядел уверенно, не боялся выходить к сетке и, что самое главное, завершил матч победой. У Медведева матч был попроще, Козлов был совершенно не готов к игре. Молодцы, оба порадовали», — цитирует Ольховского ТАСС.

Хачанов одержал победу над американцем Денисом Кудлой со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Алекс Молчан (Словакия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

В первом круге US Open Медведев одержал победу над американцем Стефаном Козловым в трёх сетах со счётом 6:2, 6:4, 6:0. Игра продлилась 2 часа 1 минуту.

US Open — 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $60 млн.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о матчах Медведева на Открытом чемпионате США — 2022.

 

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