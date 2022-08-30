Камоцци: в «Спартаке» достаточно игроков, способных заменить Зиньковского

Франко Камоцци, советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о травме полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

«Любая травма — это всегда плохо для команды. Но я думаю, в «Спартаке» достаточно игроков, способных заменить Зиньковского. Конечно же, это потеря для «Спартака» перед большим матчем, но восполнить утрату можно. Желаю Антону скорейшего выздоровления и хороших матчей за красно-белых», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Зиньковского заменил защитник Мацей Рыбус на 67-й минуте матча седьмого тура чемпионата России с «Факелом» (4:1). 26-летний хавбек сам вышел на замену во втором тайме.

29 августа сообщалось, что Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы.

30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/23 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев назвал матч «Спартака» с «Крыльями» генеральной репетицией перед «Зенитом».