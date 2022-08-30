Отец Черышева прокомментировал возможный переход сына в «Венецию»
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«Давайте говорить обо всём постепенно. Не буду ничего сейчас комментировать. Узнаем всё буквально завтра-послезавтра», — цитирует Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».
Полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее в «Венеции» сообщили, что клуб может подписать полузащитника Дениса Черышева.