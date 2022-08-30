В «Венеции» сообщили, что проявляют интерес к полузащитнику Черышеву

Главный скаут «Венеции» Александр Мента подтвердил, что полузащитник Денис Черышев может продолжить карьеру в итальянском клубе.

«Да, интерес «Венеции» есть, Черышев реально может оказаться в клубе», — цитирует Менту «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник перешёл в «Валенсию» в 2019 году. В сезоне-2021/22 россиянин в 20 матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи. Всего за «Валенсию» Черышев провёл 122 игры, в которых забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Черышев не смог договориться ни с одним клубом Российской премьер-лиги (РПЛ).