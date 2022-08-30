Шведские хоккеисты, играющие в КХЛ, не смогут выступать за национальную сборную

Шведские спортсмены, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не будут допущены к участию в играх в национальной сборной.

«Мы имеем причины появления такого решения и думаем, что, исходя из текущей ситуации, это важно с точки зрения ценностей хоккея Швеции и нашей позиции. Таким образом, игроков КХЛ в сборной Швеции пока не будет», — цитирует Ларссона Expressen.

Он также подчеркнул, что это политическое решение. По словам Ларссона, Швеции важно показать, какой точки зрения она придерживается.

Напомним, что 22 июля в Латвийской хоккейной федерации (LHF) отклонили запрос на переход Яниса Калниньша в хабаровский клуб. Заявка на переход хоккеиста поступила в трансферную систему IIHF, но LHF заблокировала сделку.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

Калниньш известен по выступлениям за рижское «Динамо» и «Йокерит». Предыдущим клубом вратаря была финская «Таппара».

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна финансово ответить перед Россией.