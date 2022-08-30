Мостовой объяснил, почему «Спартаку» больше не стоит никого покупать

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что «Спартаку» больше не стоит подписывать новых игроков в летнее трансферное окно.

«Думаю, что «Спартаку не надо кого-то докупать и укомплектовываться на этот сезон. Во-первых, чемпионат России довольно короткий, только с новой системой Кубка будет подольше. Во-вторых, общий уровень РПЛ снизился, поэтому «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА своими нынешними составами могут спокойно обыгрывать всех», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

По его словам, смешно покупать кого-то за большие деньги, чтобы обыгрывать «Факел» и «Урал». Он также подчеркнул, что красно-белые обладают отличным составом и смогут однозначно быть в тройке чемпионата России.

27-летний нападающий Кейта Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.

Санкт-петербургский клуб лидирует в таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16 очков). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее Мостовой оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).