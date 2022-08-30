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Зиньковский: мама Умярова заплакала из-за ошибки Наиля в матче с «Динамо»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об ошибке своего одноклубника Наиля Умярова в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Зиньковский: мама Умярова заплакала из-за ошибки Наиля в матче с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«После финального свистка я, конечно, подбодрил его. Моя жена смотрела матч на трибуне вместе с супругой Наиля и его мамой, которая немного заплакала. Мне стало не по себе, поэтому ещё раз посочувствовал Наилю», — цитирует Зиньковского сайт «Спартака».

Он добавил, что это футбол, игроки, которые играют ближе к своим воротам, могут ошибаться. Он отметил, что вся команда на поле сразу поддержала Умярова.

Напомним, что на 27-й минуте Умяров потерял мяч перед своей штрафной, а форвард бело-голубых Константин Тюкавин воспользовался моментом и оформил гол. Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Ранее Василий Уткин высказался о результативной ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче с «Динамо».

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