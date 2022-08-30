«Чемпионат»: «Челси» в ближайшее часы свяжется с «Динамо» по поводу трансфера Захаряна

Лондонский «Челси» продолжает попытки оформить трансфер полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо».

По информации «Чемпионата», в ближайшие часы представители клубов проведут переговоры. Отмечается, что лондонцы гарантируют выплаты по трансферу игрока.

СМИ сообщают, что «Челси» готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Захарян провёл за бело-голубых семь матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Захаряна из «Динамо» в «Челси» находится на грани срыва.