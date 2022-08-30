Экс-футболист тульского «Арсенала» Давиташвили перешёл в «Бордо» на правах аренды

Грузинский полузащитник «Динамо» Батуми Зурико Давиташвили продолжит карьеру в «Бордо» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Уточняется, что арендное соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. «Бордо» имеет право выкупа полузащитника.

21-летний Давиташвили выступал за казанский «Рубин», «Ротор». С 2021 года он защищал цвета тульского «Арсенала», за который провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

В апреле 2022 «Динамо» Батуми объявило о подписании грузинского футболиста до 2024 года.

Ранее президент «Арсенала» заявил, что клуб не имеет финансовой возможности обеспечить высокой зарплатой сербского нападающего Джордже Деспотовича.