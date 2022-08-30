Мацуев назвал матч «Спартака» с «Крыльями» генеральной репетицией перед «Зенитом»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча Кубка России по футболу с «Крыльями Советов».

«У всех в уме сейчас 4 сентября. Но никаких проходных матчей сейчас быть не может. Можно сказать, что сегодня будет генеральная репетиция перед матчем с «Зенитом», главным матчем этой половины чемпионата», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Александр Соболев будет играть с особой отдачей. Он также отметил, что футболисты всегда играют с энтузиазмом против своих бывших команд.

30 августа в рамках группового этапа Кубка России сезона-2022/23 «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Пиняев не сможет сыграть против «Спартака» в Кубке России.